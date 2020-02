(Görüntülü) Antalya'da Fener Alayı'nda 15 bin kişi yürüdü

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Muratpaşa Belediyesince düzenlenen ve geleneksel hale gelen Fener Alayı\'na binlerce kişi katıldı. Muratpaşa Belediyesi\'nin organize ettiği ve Cumhuriyet İçi Antalya El Ele Platformu\'nun destek verdiği yürüyüşün en önünde yer alan protokol üyeleri \'Cumhuriyet İçin Antalya El Ele\' yazılı pankart taşıdı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş güzergahına girişlerde vatandaşlar polis ekipleri tarafından ikişer kez üst ve çanta aramasından geçirildi. Her yıl olduğu gibi yine Konyaaltı plajının başlangıç noktası Beach Park\'tan başlayan Fener Alayı yürüyüşüne Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hasan Subaşı, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da katıldı. 15 bini aşkın kişinin katıldığı Fener Alayı yürüyüşü Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı\'nı takiben Cumhuriyet Meydanı\'na kadar sürdü. Fener Alayına katılanlar 600 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Katılımcılar ellerinde meşalelerle yürüdü. Cumhuriyet Meydanı\'nda devam eden kutlamalara ise 20 bini aşkın kişi katıldı. Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Türkiye\'nin atmosferi gün geldi neredeyse milli bayramlarımızı kutlayamayacak noktalara getirildi ama Antalya\'da Muratpaşa olarak her zaman bu bayramlarımızı bu meydanda kutladık. 19 Mayıs\'ta Atatürk\'ün attığı adım uygarlığa atılan bir adımdı. Sadece işgal zincirini kırmak değildi, kendine güvenini kaybetmiş bir toplumu ayağa kaldırmak değildi. Hukukun üstünlüğü, adalet, çevreyi koruma bilinci, insanlığı koruma bilinci, kardeşlik, sevgi ve saygı gibi bütün değerlere doğru bir yolculuktu. O yüzden biz o değerlere sonsuza dek bağlı kalacağız. Onun için bizim için her gün 19 Mayıs, her yer Samsun. Çünkü bizim adaletli ve demokratik bir ülkeye doğru yürümeye ihtiyacımız var. Çünkü bizim üreten bir ekonomiye, paylaşan, gençlerimize iş bulan bir ekonomiye ihtiyacımız var. Hep daha iyiye daha uygara yürümeye ihtiyacımız var\" dedi. GALATASARAY\'I KUTLADI Tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'nı da kutlayan Ümit Uysal, Süper Lig\'deki şampiyonluğu nedeniyle Galatasaray\'ı da tebrik etti. Meydandaki 19 Mayıs kutlamalarına Galatasaray taraftarları da formalarıyla katıldı. Meydandaki kutlamalar Türk Halk Müziği sanatçısı İlke Türkdoğan\'ın sahnesinin ardından da Duman konseriyle devam etti.