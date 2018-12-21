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(Görüntülü) Antalya'da 'aranan' 147 kişiye gözaltı

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA,(DHA) Antalya'da polis, çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenledi

21 Aralık 2018 15:38

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA,(DHA) Antalya\'da polis, çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenledi. \'Aranan\' adı verilen operasyonda 147 kişi gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan kişiler gözaltına alındı. Sabaha karşı 263 polisin katılımıyla yapılan operasyonda yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, silahla tehdit, ruhsatsız silah taşıma, mühür bozma gibi çeşitli suçlardan aranan, 125\'i il merkezinde olmak üzere 147 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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