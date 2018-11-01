(Görüntülü) Antalya uçağı ilk kez İstanbul Havalimanı'na indi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sokulan ve dün Ankara, Ercan uçuşlarıyla tarifeli seferlere ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı\'na Antalya\'dan kalkan Türk Hava Yolları (THY) uçağı ilk kez iniş yaptı. THY\'nin TK-2129 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi Antalya-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı saat 12.05\'de İstanbul Havalimanı\'na iniş yaptı. Yolcular uçağın kapısında çiçeklerle karşılanırken, ilk kez gördükleri İstanbul Havalimanı\'nı beğendiklerini söylediler. Bu arada Antalya\'dan İstanbul Havalimanı\'na gelen uçağın dolululuk oranının 90 olduğu öğrenildi. YOLCULAR HAVALİMANINI ÇOK BEĞENDİ Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan yolculardan veteriner Talat Varal, “İstanbul Havalimanı gerçekten çok büyük. Gayet güzel bir yolculuktu. Bazı ufak sürprizlerle karşılaştık. Girişte küçük bir kokteyl düzenlemişler. Çiçekler verildi. Bugünün anısına özel bir bilet düzenlemişler, onu verdiler. Tesadüf oldu, ilk uçuş olduğunu bilmiyordum\" dedi. Antalya\'dan İstanbul Havalimanı\'na gelen ilk yolculardan Hüseyin Çamağaç, “Türkiye\'mize hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten çok değerli ve çok memnun kaldım. Gelişte ikramlar yapıldı. Görüntüler, her şey çok güzeldi. Kısmet oldu Antalya\'dan gelen ilk yolcu olduk sevinçliyiz. Böyle bir yolculuk yaptığımız için. Planladığım bir seyahat değildi, denk geldi. Özenle, bezenle yapılmış bir yer, bayağı emek verilmiş. Vatanımız için hayırlı olsun\" diye konuştu.