(Görüntülü) Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (2)- Yeniden

Bülent TATOĞULLARI- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinde ölü bulundu. Karaaslan\'ın tabancasıyla kalbine ateş ederek intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.



Kepez ilçesi Varyant seyir terasında, bugün saat 09.00 sıralarında, otomobilde hareketsiz duran kişiyi fark edenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu saptadı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali Karaaslan\'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Eşini bir süre önce kanserden kaybeden, 2 kızı olan Ali Karaaslan\'ın, tabancasıyla kalbine ateş ederek yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.



Olay yerine gelen Cumhuriyet Başsavcısı ve İl Emniyet Müdürü\'nün incelemesinin ardından Karaaslan\'ın cenazesi morga götürülecek.

