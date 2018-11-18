(Görüntülü) Annesinin döverek öldürdüğü Emine Pınar'ın cenazesi babasına teslim edildi

Can ÇELİK-Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, cinnet getiren annesi Aysel Yıldırım\'ın (23) döverek, öldürdüğü Emine Pınar Korkmaz\'ın (1) cenazesi, babası İlhami Korkmaz (47) tarafından Adli Tıp morgundan gözyaşlarıyla alındı. Olay, dün gece, merkez Seyhan ilçesindeki Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. İlhami Korkmaz\'ın, iddiaya göre, dini nikahla yaşadığı üçüncü eşi Aysel Yıldırım, kendisine yeterince ilgi göstermediği gerekçesiyle cinnet getirip, çocukları Emine Pınar Korkmaz\'ı döverek öldürdü. Akrabalarının ihbarıyla gözaltına alınan Yıldırım, polislerin arasından gazetecilere \"Evet, öldürdüm işte. Ne var? Allah kocamın belasını versin\" diye seslendi. Minik Emine Pınar\'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlhami Korkmaz, kızının cenazesini teslim almak için bu sabah Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna geldi. Korkmaz, burada uzun süre gözyaşı döktü. Minik Emine Pınar\'ın cansız bedeni, otopsinin ardından babası tarafından kucaklanıp, tabuta konularak, cenaze aracına konuldu. Emine Pınar Korkmaz\'ın cenazesi, götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Aysel Yıldırım\'ın ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan İlhami Korkmaz\'ın, ilk eşinden boşandığı; ancak ilişkisine devam ettiği, başka kadınla resmi nikahla evli olduğu, Aysel Yıldırım\'la ise dini nikahla birlikte yaşadığı öne sürüldü.