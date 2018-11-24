(Görüntülü) Annesini dövüp, parmaklarını gözüne soktu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Emirdağ ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen H.K. (40) tartıştığı annesi Sultan K.\'yi (69) döverek, parmaklarını sokarak gözlerine zarar verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, ağır yaralanan annesi hastaneye sevk edildi.



Emirdağ\'a bağlı Davulga beldesi Karakuyu Mahallesi\'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan H.K., aynı evde yaşadığı annesi Sultan K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K. annesini dövmeye başladı. Sultan K., dengesini kaybedip yere düşerken vurmaya devam eden H.K., parmaklarını annesinin gözlerine soktu.



Olayı duyan komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı Sultan K.\'ye müdahale ederken, jandarma ekipleri ise evdeki H.K.\'yi gözaltına almak istedi. Jandarmaya güçlük çıkaran H.K. gözaltına alınarak karakola götürüldü.



Ambulansla götürüldüğü Emirdağ Devlet Hastanesi\'nde iki gözünün de zarar gördüğü belirlenen Sultan K. daha sonra Eskişehir\'e sevk edildi.