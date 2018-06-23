(Görüntülü) Anneler, milli sporcu kızlarına karşı curling oynadı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),(DHA) Türkiye Curling Federasyonu ve Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından Curling sporunun tanıtılması amacıyla organize edilen turnuvada anneler, milli sporcu kızlarına karşı mücadele etti. Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu\'nda düzenlenen turnuva kapsamında 15 takım yarıştı. Curling sporunun tanıtılması ve vatandaşların bu spora yönlendirilmesi amaçlanan turnuvada, yıllardır kızlarını antrenmana getiren annelerin kendi aralarında kurdukları takım da şampiyonluk için yarışıyor. Bugün yapılan maçta milli sporcu olan kızlarına karşı oynayan anneler, maçı kazanmak için büyük çaba harcasalar da galip gelemediler. Tanıtıma yönelik bir organizasyon yaptıklarını söyleyen Curling Kocaeli İl Temsilcisi Bülent Cengizhan, \"Buradaki hedefimiz Curling sporunu daha geniş kitlelere duyurmak. Aile olarak yapılan bir spor olduğu için, anne-çocuk, baba-çocuk olarak burada sürekli spor yapıyorlar. Böylece Curling sporunu geniş kitlelere duyurmak için böyle bir turnuva ve tanıtıma yönelik bir organizasyon yapıyoruz\" dedi. Genç kızların 4-1 kazandığı maç sonrasında gururlu olduklarını söyleyen Anneler takımından Semra İşmuratlar, \"1.5 ay önce turnuvalar başladığında takımımızı kurduk. Kızlarımıza karşı rakip olmuş olduk. Bu sporla daha önceden tanışıyoruz. Eşim antrenör ve buraya ilk gelişimden bu yana 8 yıl kadar oluyor. Bu yıl turnuvalar başlayınca anneler ile beraber takım kurup kızlarımıza karşı rakip olduk. Fikir aramızda oluştu. Anneler olarak heves ediyorduk, bir takım kurup oynayalım dedik. Güzel oldu, bizim için çok iyi oldu. 40 yaşımızdan sonra spor yapmaya başladık\" ifadelerini kullandı. Sahada annesine karşı oynamaktan mutlu olduğunu söyleyen Semra İşmuratlar\'ın kızı Ayça İşmuratlar ise, \"Bu ailecek yapıldığı için çok güzel bir şey. Çünkü ülkemizde çok fazla spor yapılmıyor. Ailecek bu işin içerisinde olmak, hepimizin sporcu olması çok güzel bir şey. Bu çok farklı bir deneyim. Zaten sürekli beraberiz ve bu konu hakkında konuşuyoruz. Sahanın içerisinde de bir rakip gözüyle değil de yine anne olarak bakıyorum ona. Bu şekilde samimi bir maç yapmış oluyoruz\" açıklamasını yaptı. Rakipleri olan kızlarının neredeyse hepsinin milli sporcu olduğunu söyleyen Anneler Takımı\'ndan Mine Demirsal, \"Biz aslında sıkı rakiptik. Kızları yenebileceğimizi de düşündük. Fakat bir takım şanssızlıklarımız oldu. Onların sporcu geçmişleri olduğu için bize göre daha güçlüler. Biz başlayalı ancak 1 ay kadar oldu. 4-5 antrenman ancak yapabildik. Ama yine de iyiyiz. Çok kötü değildik. En azından kızlara karşı sayı alabildik. Sporun içinde olmak çok güzel. Biz anneler olarak öyle karar aldık. Çocuklar yıllardır spor yapıyorlar. Aşağı yukarı hepsi milli sporcu. Onlarla birlikte bu heyecanı yaşamak güzel tabii ki. Maç çok hoş geçti\" şeklinde konuştu. Mina Demirsal\'ın kızı Derya Demirsal ise, \"Annelerimiz karşımıza tahmin ettiğimizden daha güçlü çıktılar. Buz güzel olsaydı maç daha çekişmeli geçecekti. Kısa zamanda bu kadar ilerledik. Buna başlayalı en fazla 3 hafta olmuştur. Sürekli antrenman da yapamadık. Bu koşullara göre annelerimiz ve biz gayet iyi takımlar çıkardık\" dedi.