(Görüntülü) Anneler Günü'nü kutlamaya giderken kazada ölen 24 kişi unutulmadı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MARMARİS\'e, Anneler Günü kutlamasına giderken bindikleri tur midibüsünün Sakar Geçidi\'nde, virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü yere kazanın yıl dönümünde, Akyaka Mahallesi\'nin muhtarı Feridun Özsoy ve beraberindeki mahalleli karanfil bıraktı. Karayolları tarafından yaşamını yitirenler anısına kazanın meydana geldiği yolun kenarına 24 çiçek dikildiği görüldü.



İzmir\'den 13 Mayıs 2017 tarihinde Anneler Günü kutlaması için yola çıkan, kadın ve erkeklerin bulunduğu 34 yolcuyu taşıyan Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, Muğla- Marmaris yolunun Sakar Geçidi\'nde, keskin virajların olduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, virajda 30 metreden alt yola savrulan midibüs, 35 AL 1645 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada 24 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Kaza sonrası midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen hem de çekirdekten yetişmiş tamircilerin bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hurdaya dönen midibüs üzerinde inceleme yapan bilirkişi, aracın fren aksamında teknik arıza bulunduğunu saptadı.



Bilirkişi heyeti raporunda, kaza nedeni olarak \'sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri ringinin yırtılmasıyla sağ arka tekerlekten fren hidroliğinin tamamen boşalması ve araç sahibinin aracın orijinal fren sistemi üzerinde değişiklik yapması\' gösterildi. Raporda, ayrıca midibüs sürücüsü Armağan Sertbaş\'ın kurallara uyduğu, bu nedenle kusuru bulunmadığı belirtildi.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan ilk iddianamenin, daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilen turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkındaki kararın kesinleşmemesi nedeniyle ek bilirkişi raporu alınması için iade edildiği öğrenildi. Savcılığın ikinci kez aldırdığı bilirkişi raporunda ise Özkamalı ve Ceylan, turu düzenlemeleri için gerekli belgelerinin olmaması, araç koltuk sayısına ve aracın teknik durumuna dikkat etmemeleri nedeniyle kusurlu bulundu. İki bilirkişi raporunu da dikkate alan savcılık tarafından araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, \'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak\' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



ÖLENLERİ ANDILAR



Dava sürerken, Muğla\'nın dünyaca ünlü turistik Akyaka Mahallesi\'nin muhtarı Feridun Özsoy, Anneler Günü\'nde hayatını kaybeden 24 kişiyi anmak için saat 12.30\'da beraberindeki bir grup mahalle sakini ile birlikte kazanın olduğu yere karanfil bıraktı. Sakar Geçidi\'nde giden sürücüler ise korna çalarak, gruba destek verdi. Muhtar Özsoy, \"Böyle bir kazanın yaşanması bizi çok üzdü. Dünyanın gözbebeği konumundaki yerde bu acının yaşanması hepimizin derinden etkiledi. Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazaların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Anneler Günü\'nü canı gönülden kutluyorum\" diye konuştu.



Mahalle sakinlerinden Öznur Gülen ise \"Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Geride kalanlara sabır diliyorum\" dedi.



Öte yandan Karayolları tarafından kazada hayatını kaybedenler anısına yol kenarına dikilen 24 çiçek dikkat çekti.