T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Anneler Günü'nde şehit oğlunun mezarını ziyaret etti

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, 31 Mayıs 2017 tarihinde, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın annesi Semiha Sığnak, Anneler Günü'nde oğlunun mezarını ziyaret etti

13 Mayıs 2018 15:53

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesinde, 31 Mayıs 2017 tarihinde, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak\'ın annesi Semiha Sığnak, Anneler Günü\'nde oğlunun mezarını ziyaret etti. Sığnak, \"Herkes çocuklarına sarılırken, ben toprağına sarılıyorum\" dedi. 

Adana\'da yaşayan Semiha- Hayati Sığnak çifti, Uludere\'de 31 Mayıs 2017\'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan oğulları Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak\'ın mezarını ziyaret etti. Anneler Günü\'nde oğlunun mezarı başında dua eden Semiha Sığnak, \"Herkes Anneler Günü\'nde çocuklarına sarılıyor, biz ise çocuğumuzun toprağına\" diyerek, gözyaşı döktü. 

Oğlunun düşen helikopterde pilot olduğunu belirten Semiha Sığnak, \"Her gün sabah evladımın sesiyle gözümü açıyordum. Bu defa ben, onun yanına geldim. Herkes çocuklarına sarılırken, ben toprağına sarılıyorum. Bizim için Anneler Günü diye bir şey kalmadı. \'Anneler Günü\'n kutlu olsun anne\' derdi. Beni oğlumun sesi uyandırırdı. 1 yıldır hayatım zindan oldu, dünyam karardı. Benim bebeğimdi, kuzumdu o. Herkes Anneler Günü\'nü yapıyor, biz kara topraklara sarılıyoruz. Dünyada bundan daha acı, evlat acısından büyük acı yok. Yıllardır Anneler Günü\'nde hep telefonda görüştüm oğlumla. Hep Güneydoğu\'daydı. Bu kez sesini bile duyamıyorum. Hiç toprağa yakışıyor mu, güzel oğlum benim?\" diye konuştu. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AkifDHAMayısPilot Yüzbaşı Serhat SığnakSemiha Sığnak Anneler GünüSığnakYüzbaşı Serhat SığnakAnneler GünüSığnak"Herkes Anneler GünüSığnak"HerBuHerkesBizimGünüBeniBenimHerkes Anneler Günü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24