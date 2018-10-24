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(Görüntülü) Ankara'da trafik kazada bir aile yok oldu: 4 ölü (1)

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 BCU 771 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı üzerinde yön levhasının direğine çarptı

24 Ekim 2018 02:37

ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 BCU 771 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı üzerinde yön levhasının direğine çarptı. Kazada sürücü, eşi ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.


 

 

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