(Görüntülü) Ankara'da trafik kazada bir aile yok oldu: 4 ölü (1)
ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 BCU 771 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı üzerinde yön levhasının direğine çarptı
24 Ekim 2018 02:37
ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 BCU 771 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı üzerinde yön levhasının direğine çarptı. Kazada sürücü, eşi ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.
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