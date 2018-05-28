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(Görüntülü) Ankara'da sağanak yağış ve dolu etkisini gösterdi (7)

Gökhan CEYLAN, Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatler öncesinden ikazda bulunduğu Ankara'da kuvvetli yağış ve dolu etkisini göstermeye başladı

28 Mayıs 2018 18:47

Gökhan CEYLAN, Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün saatler öncesinden ikazda bulunduğu Ankara\'da kuvvetli yağış ve dolu etkisini göstermeye başladı. Bir çok noktada yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerliyor. Önceki yağışta araçta mahsur kalanların belediye ekiplerince kurtarıldığı Akay Altgeçidi\'ni yine su bastı. Şu an itibari ile araçlar güçlükle seyrediyor. Keçiören\'de Etlik Caddesinde ise vatandaşlar araçlarını dolu yağışından korumak için üstlerine halı ve karton koydu.

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