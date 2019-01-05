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(Görüntülü) Ankara'da patlama, yaralılar var (2)

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA  Ankara'nın Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki bir binada doğalgaz kaynaklı patlama oldu

05 Ocak 2019 00:35

ANKARA VALİLİĞİ\'NDEN AÇIKLAMA 

Ankara\'nın Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak\'taki bir binada doğalgaz kaynaklı patlama oldu. Ankara Valiliği\'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, \"Saat 19.35 sıralarında Pursaklar İlçesi Turgut Reis Caddesi No:9/4 sayılı ikamette kimliği henüz tespit edilemeyen ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahsın, ikna edilmeye çalışıldığı esnada doğalgazı açarak intihara teşebbüs etmesi neticesi patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre; Olay yerine ihbar üzerine geçen ekipte görevli (2) Polis Memuru ile aynı binada ikamet eden  (3) vatandaşımız patlamadan dolayı yaralandı. Konuyla ilgili tahkikata başlandı\" denildi. 

 

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