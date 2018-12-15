(Görüntülü) Ankara'da park halindeki kamyonet yandı

Ankara\'da park halindeki kamyonet yandı



ANKARA\'da, park halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Etimesgut ilçesinde İstasyon Mahallesi Bağlıca Sokak üzerinde park halinde bulunan 06 SP 319 plakalı kamyonetin motor bölümünde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek kamyoneti sardı. Alev topuna dönen kamyoneti gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Etimesgut Belediyesi itfaiye ekipleri, araçtan yükselen alevlere müdahale etti. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Kamyonet kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Alev topuna dönen araç

-İtfaiyenin müdahalesi

Dosya adı: kamyonetyangini

Haber: Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)