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(Görüntülü) Ankara'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis ekipleri tarafından bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 5'i kadın, 13 kişi gözaltına alındı

12 Aralık 2018 13:12

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da polis ekipleri tarafından bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 5\'i kadın, 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbari çalışması sonucu, Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi\'ndeki bir apartman dairesinde faaliyet gösteren masaj salonunda fuhuş yapıldığı belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, müşteri gibi masaj salona girdi. İş yeri yetkilileri ve burada çalışan kadınlar, polisler ile fuhuş pazarlığı yaptı. Ardından polis tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda, kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen Mustafa Y., Türkan K., Barış C.K., Ferdi B., Nuh S., Abidin G. ve Şenol P.\'nin de aralarında bulunduğu, 5\'i kadın, toplam 13 kişi gözaltına alındı.

 

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