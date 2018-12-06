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(Görüntülü) Ankara'da belediye otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı

Ankara Kızılay Meydanı'nda belediye otobüsü freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yayalara çarptı

06 Aralık 2018 19:43

Ankara Kızılay Meydanı\'nda belediye otobüsü freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yayalara çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaralandı. Başkent\'in en yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu Kızılay Meydanı\'nda plakası henüz belirlenemeyen, Ankara Büyükşehir Belediyesi\'ne ait otobüs, bugün saat 15.30 sıralarında, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yayalara çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekiler ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

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