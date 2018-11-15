(Görüntülü) Anamur'da korkutan yangın

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA), MERSİN\'in Anamur ilçesinde, mahalle içindeki ağaçlık alanda çıkan yangın, narenciye bahçelerine ve ormanlık alana da sıçradı. Yaklaşık 50 dönüm alanda zarara yol açan yangında, 2 küçükbaş hayvan ile bir kümes hayvanı da telef oldu.



Yangın, akşam saatlerinde Çarıklar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi\'nde ağaçlık alanda çıktı. Zaman zaman saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar, ağaçlık alandaki yangının büyümesine ve narenciye bahçeleri ile ormanlık alana da sıçramasına neden oldu. Yangının hızla yayılması üzerine, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangında, Meryem Kara\'ya ait ahırın yanması sonucu 2 küçükbaş hayvan ile bir kümes hayvanı telef olurken, 6 küçükbaş hayvan ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi de ambulansta ayakta tedavi edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonrası yangın, güçlükle söndürüldü. Yaklaşık 50 dönümlük alanda zarara neden olan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, elektrik tellerinde oluşan kıvılcımdan şüpheleniliyor.



Öte yandan, Çarıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Şaldırdak, birkaç ay önce benzer bir yangının daha meydana geldiğini söyledi.