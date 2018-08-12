T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Anamur'da 3 noktada orman yangını

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde, ormanlık alanda 3 farklı noktadaki henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

12 Ağustos 2018 22:12

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Anamur ilçesinde, ormanlık alanda 3 farklı noktadaki henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Gerçebahşiş mahallesi, bu mahalleye bağlı Yenimahalle semti ve Pınarlar mevkiindeki ormanlık alandaki yangın nedeniyle seralar ve kullanılmayan bir ahır zarar gördü. Anamur Orman İşletme Müdürü Hüseyin Meteris, 3 helikopterin de havadan müdahale ettiği yangını söndürmek için 60 orman yangın ekibi, 15 arazöz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye araçları ile yaklaşık 150 vatandaşın seferber olduğunu söyledi. Kısmen kontrol altına alınan yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MithatDHA MERSİN AnamurAlevlerGerçebahşişYenimahallePınarlarAnamur OrmanMüdürü Hüseyin MeterisMersin Büyükşehir BelediyesiKısmen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24