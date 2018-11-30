(Görüntülü) Anamur, sağanakla göle döndü 

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SERA VE BAHÇELER ZARAR GÖRDÜ Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan hortum, Demirören Mahallesi'ndeki bahçe ve seralara büyük zarar verdi

30 Kasım 2018 20:44

SERA VE BAHÇELER ZARAR GÖRDÜ

Mersin\'in Anamur ilçesinde çıkan hortum, Demirören Mahallesi\'ndeki bahçe ve seralara büyük zarar verdi. Fırtınanın şiddetiyle çam ağaçları kökünden sökülürken, elektrik hatları da zarar gördü. Demirören Muhtarı Mustafa Halat, fırtınanın bölgede yaklaşık 5 milyon lira zarara neden olduğunu söyledi.  Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Kara ve Basın Halkla İlişkiler Müdürü Osman Tanrıverdi,  hortumun vurduğu yerlerde incelemelerde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, zararın büyük olduğunu, kesin rakamın ise incelemelerden sonra ortaya çıkacağını söyledi.

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