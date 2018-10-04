T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) Anadolu Efes, kupasını aldı

Ata SELÇUK  ANKARA (DHA) - 34'üncü Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 65-62 mağlup ederek 11'inci kez kupanın sahibi oldu

04 Ekim 2018 01:51

Ata SELÇUK  ANKARA (DHA) - 34\'üncü Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe\'yi 65-62 mağlup ederek 11\'inci kez kupanın sahibi oldu. Kritik mücadeleyi kazanmayı başaran ve kupanın sahibi olan Anadolu Efesli oyuncular, kupasına kavuştu.
Anadolu Efesli oyunculara ödüllerini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu takdim etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, takım kaptanı Doğuş Balbay\'a kupayı teslim ederken, Anadolu Efesli oyuncular büyük coşku yaşadı.
En değerli oyuncu seçilen Anadolu Efes\'ten Doğuş Balbay\'a ödülünü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya verdi.
Kupanın finalisti olmayı başaran Fenerbahçe\'ye ödülünü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy takdim etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ata SELÇUKDHAErkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı KupasıAnadolu Efes FenerbahçeKritikAnadolu EfesliBakanı Murat Kurum KültürTurizm Bakanı Mehmet ErsoyBakanı Süleyman SoyluGençlikSpor Bakanı Mehmet KasapoğluDoğuş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24