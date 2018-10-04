(Görüntülü) Anadolu Efes, kupasını aldı

Ata SELÇUK ANKARA (DHA) - 34\'üncü Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe\'yi 65-62 mağlup ederek 11\'inci kez kupanın sahibi oldu. Kritik mücadeleyi kazanmayı başaran ve kupanın sahibi olan Anadolu Efesli oyuncular, kupasına kavuştu.

Anadolu Efesli oyunculara ödüllerini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, takım kaptanı Doğuş Balbay\'a kupayı teslim ederken, Anadolu Efesli oyuncular büyük coşku yaşadı.

En değerli oyuncu seçilen Anadolu Efes\'ten Doğuş Balbay\'a ödülünü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya verdi.

Kupanın finalisti olmayı başaran Fenerbahçe\'ye ödülünü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy takdim etti.