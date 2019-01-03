(Görüntülü) Ampute futbolda Türkiye-Azerbaycan dostluğu

İSTANBUL / DHA TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile Azerbaycan\'ın Karabağ Gaziler Ampute Futbol Takımı\'nın karşı karşıya geldiği dostluk maçının başlama vuruşunu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile Azerbaycan\'ın Karabağ Gaziler Ampute Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi. Altındağ Örnek Stadı\'ndaki karşılaşmanın başlama vuruşunu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaparken, müsabaka 4-4 eşitlikle sonuçlandı. İki takım oyuncularıyla fotoğraf çektiren Bakan Kasapoğlu, müsabaka öncesi yaptığı konuşmada, \"İki devlet, bir millet bir arada. Bugün anlamlı bir gün. Dostluk karşılaşmasının oynanmasına dair konu Azerbaycan\'da gündeme geldiğinde, çok mutlu olmuştum. Organizasyonu hemen düzenlemek isteğimizi dile getirdik. Sağ olsunlar arkadaşlarımız da çok kısa sürede organize oldular ve bugün buradayız. Her iki takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah centilmenlik had safhada olacak\" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, başlama vuruşunun ardından dostluk maçını kısa bir süre izleyerek stadyumdan ayrıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dostluk maçı öncesinde Azerbaycan ekibinin oyuncuları ve heyetini kabul etti. Kabulde bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti: \"Dostluk karşılaşması vesilesiyle Karabağ Gaziler Ampute Futbol Takımı ile bir araya geldiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür müsabakaları yapmak, bir araya gelmek çok önemli. Bizler kardeşiz. Bu noktada ilişkilerimizi, çalışmalarımızı daha da arttıracağız. Sizlerin özverisini telafi etmek hiçbir şekilde mümkün değil. Sizler için tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizden şüpheniz olmasın.\"