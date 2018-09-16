(Görüntülü) Alvaro Negredo, İstanbul'dan ayrılıyor!

Fikret Orman: \"Negredo\'nun gidişiyle ilgili bilgim yok\"





İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)





Beşiktaş\'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr Kulübü ile görüşmek üzere İstanbul\'dan Dubai\'ye gidiyor.



Beşiktaş\'ın Valencia\'dan kadrosuna kattığı Alvaro Negredo\'nun Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr\'a transfer olması bekleniyor.



Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Negredo\'nun Dubai\'ye gitmek için havalanında olduğu dakikalarda yaptığı basın toplantısında, İspanyol golcünün Dubai\'ye gidişiyle ilgili olarak, \"Alvaro Negredo tatil diye gitmiş olabilir. Benim bu konuda bir bilgim yok. Eğer giderken taraftara teşekkür ettiyse o da bize bonservis getirsin biz de teşekkür edelim. Bize teklif gelmedi\" açıklamasını yaptı.