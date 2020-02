(Görüntülü) Altınbaş Üniversitesi ve Yeşilyurt Spor Kulübü işbirliği 

İSTANBUL, (DHA) - ALTINBAŞ Üniversitesi ve Yeşilyurt Spor Kulübü arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında Altınbaş Üniversitesi, Yeşilyurt Kadın Voleybol takımının isim ve ana sponsoru oldu.

Yeşilyurt Spor Kadın Voleybol takımının adı, resmi ve fiili olarak Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı olarak değiştirildi.

Yeşilyurt Spor Kulübü Tesisleri\'nde düzenlenen imza törenine Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti BaşkanıAli Altınbaş,Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Mehmet Tahir Özsoy, Altınbaş Üniversitesi RektörüProf. Dr. Çağrı Erhan, Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak, Yeşilyurt Kadın Voleybol takımı oyuncuları ve davetliler katıldı.

\"İŞBİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ, HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ\"

İmza törenin ardından işbirliğini değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş,\"Spor kulüpleriyle üniversitenin işbirliği ender görülen bir şey, sporcu gençlerimize her türlü desteği vereceğiz. Biz kadın voleybol takımına hem maddi hem manevi olarak katkı sağlıyoruz. Kulübe vermek istediğimiz en büyük destek eğitimdir. Üniversite olarak kulüpteki her türlü eğitime katkıda bulunmak bu girişimin meyvesi olacaktır. İşbirliği çok önemli, bu yıl verimli bir şekilde götürebilirsek daha sonra devamı katlanarak gelecektir\" dedi.

SPORCULAR VE ÖĞRENCİLERİN KARŞILIKLI FAYDALANACAĞI İŞBİRLİĞİ OLDU

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ise, \"Her şeyden öte bu sponsorluk anlaşması değil. Bu yıl Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Spor Kulübü olarak kadın voleybol birinci liginde mücadele edeceğiz. Hem öğrencilerimizin hem de sporcularımızın karşılıklı olarak yararlanacağı işbirliği ortamı yaratmak için bu adımları attık\" diye konuştu.

\"ÜNİVERSİTELER SADECE AKADEMİK ÇALIŞMALARIN YAPILDIĞI YERLER DEĞİL\"

Üniversitelerin sadece akademik çalışmaların yapıldığı yerler değil aynı zamanda gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerini de destekleyen kurumlar olduğunu belirten Prof. Dr. Erhan, \"Bu çerçevede spor kulübünün bizimle isim birlikteliğiyle ligde mücadele etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Ümit ediyorum Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı bu yıl birinci ligde önemli bir başarıya imza atar. Kulübün 2 bin 500\'den fazla sporcusubulunmaktadır. Sporcular, üniversitemizin lisans,lisansüstü, önlisans, sürekli eğitim merkezi gibi eğitim faaliyetlerinden yararlanabileceklerdir. Çocuk Üniversitesi bünyesinde de yine kulübün öğrencileri faaliyetlerimize katılabilecektir. Aynı şekilde bizim öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizde kulübün sportif imkanlarından yararlanacaktır.\" ifadelerini kullandı.

\"BAŞARILI İŞLER YAPACAĞIZ\"

Yeşilyurt Spor Kulübü BaşkanıNecmettin Karabacak da, \"İşbirliğimiz çok iyi oldu. Bu sene başladık.Önümüzdeki yıllar hedefleri büyütüp, başarılı işler yapacağız. Voleybolu üniversite yönetimine sevdirirsek inanıyorum ki önümüzdeki senelerde Türk voleyboluna daha iyi hizmet vereceğiz. Üniversitelerimizin desteğini her zaman bekliyoruz\" dedi.

