(Görüntülü) Alman polisinden sarı-kırmızılı taraftara köpekli saldırı

Gelsenkirchen,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında Galatasaray\'ın Göztepe\'yi 1-0 yenerek şampiyon olmasını Almanya\'daki sarı-kırmızıl taraftarlar da coşkulu bir şekilde kutladı.

Almanya\'da yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar gelen şampiyonlukla sokaklara çıkıp sevinç gösterilerinde bulunurken polis, taraftarları engellemek istedi. Almanya\'nın Gelsenkirchen kentindeki kutlamalar esnasında sarı-kırmızım formaları ile sokakta kutlama yapan taraftarları dağıtmak isteyen polisler, taraftarların arasına köpekle girdi. Zaman zaman caddeden yoğun şekilde geçiş yapan sarı-kırmızılı taraftarlara engel olmak isteyen Alman polislerin tutuğu köpek, bir Galatasaray taraftarın üzerine atlayarak yere düşmesine sebep oldu. Köpeğin ısırdığı taraftar yerde kalırken, sarı-kırmızılı taraftarlar polislere tepki gösterdi. Yaşanan o anlar çevrede bulunan Galatasaraylı taraftarlar tarafından saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada da tepki çekti.