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Spor

(Görüntülü) Alman polisinden sarı-kırmızılı taraftara köpekli saldırı

Gelsenkirchen,(DHA) -  Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyon olmasını Almanya'daki sarı-kırmızıl taraftarlar da coşkulu bir şekilde kutladı

20 Mayıs 2018 15:43

Gelsenkirchen,(DHA) - 
Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında Galatasaray\'ın Göztepe\'yi 1-0 yenerek şampiyon olmasını Almanya\'daki sarı-kırmızıl taraftarlar da coşkulu bir şekilde kutladı. 
Almanya\'da yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar gelen şampiyonlukla sokaklara çıkıp sevinç gösterilerinde bulunurken polis, taraftarları engellemek istedi. Almanya\'nın Gelsenkirchen kentindeki kutlamalar esnasında sarı-kırmızım formaları ile sokakta kutlama yapan taraftarları dağıtmak isteyen polisler, taraftarların arasına köpekle girdi. Zaman zaman caddeden yoğun şekilde geçiş yapan sarı-kırmızılı taraftarlara engel olmak isteyen Alman polislerin tutuğu köpek, bir Galatasaray taraftarın üzerine atlayarak yere düşmesine sebep oldu. Köpeğin ısırdığı taraftar yerde kalırken, sarı-kırmızılı taraftarlar polislere tepki gösterdi. Yaşanan o anlar çevrede bulunan Galatasaraylı taraftarlar tarafından saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada da tepki çekti.

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