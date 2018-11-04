T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Alkollü sürücü, alkolmetreyi üflemekte zorlandı

Sinan KABATEPE EREGLI(Zonguldak)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde polisin uzattığı alkolmetreyi üflemekte zorlanan Aydın Demircan (31) 2

04 Kasım 2018 14:12

Sinan KABATEPE EREGLI(Zonguldak)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde polisin uzattığı alkolmetreyi üflemekte zorlanan Aydın Demircan (31) 2.16 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza saat 01.30?da Şehit Ömer Halis Bulvarı Göztepe Köprüsü altında meydana geldi. Aydın Demircan (31) idaresindeki 67 AAE 447 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaldırama çarptı. Yolu kapatması sebebiyle vatandaşlar polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Aydın Demircan?a alkol testi yapmak istedi. Aldığı alkol sebebiyle ayakta durmakta zorlanan Demircan güçlükle alkometreyi üflemesinin ardından 2.16 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazada hafif yaralanan Demircan olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPE EREGLIZonguldak ZONGULDAK EreğliAydın DemircanKazaHalis Bulvarı Göztepe KöprüsüAAEYoluOlayAldığıDemircanKazadaEreğli Devlet HastanesineAraçKazaylaGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24