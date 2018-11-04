(Görüntülü) Alkollü sürücü, alkolmetreyi üflemekte zorlandı

Sinan KABATEPE EREGLI(Zonguldak)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde polisin uzattığı alkolmetreyi üflemekte zorlanan Aydın Demircan (31) 2.16 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza saat 01.30?da Şehit Ömer Halis Bulvarı Göztepe Köprüsü altında meydana geldi. Aydın Demircan (31) idaresindeki 67 AAE 447 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaldırama çarptı. Yolu kapatması sebebiyle vatandaşlar polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Aydın Demircan?a alkol testi yapmak istedi. Aldığı alkol sebebiyle ayakta durmakta zorlanan Demircan güçlükle alkometreyi üflemesinin ardından 2.16 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazada hafif yaralanan Demircan olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ