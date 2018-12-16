(Görüntülü) Alkollü olduğu öne sürülen sürücü 9 araca çarptı

ANKARA\'da sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu öne sürülen otomobil, park halindeki 9 araca çarptı. Kaza da 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 22.30 sıralarında Ankara\'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. K.M. idaresindeki 06 THB 12 plakalı otomobil Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine cadde üzerinde park halinde bulunan dokuz araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle dokuz araçta maddi hasar oluşurken, K.M. idaresindeki otomobil orta refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan, alkollü ve ehliyetsiz olduğu öne sürülen K.M.\'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesine kaldırdı. Kazada aracında hasar oluşan Yunus Emre, \"Adam alkollüymüş ve ehliyeti de yokmuş. \'Burada bir viski yok mu\' diye söyleniyordu. Benim 2 tonluk aracımı kaldırıma atmış. Ne kadar hızlı olduğunu düşünemiyorum\" dedi. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.