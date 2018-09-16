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Spor

(Görüntülü) Ali Koç, otizmli çocuklarla bir araya geldi

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç, deplasman maçı için geldiği Konya'da otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi

16 Eylül 2018 20:42

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)



FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç, deplasman maçı için geldiği Konya\'da otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı\'nda  Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivetli kafileyle dün kente gelen kulüp başkanı Ali Koç, bugün Selçuklu Belediyesi\'ne ait Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı\'nı (SOBE) ziyaret etti. Ali Koç\'u burada Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı karşıladı. Ali Koç, otizmli çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenirken, onlarla  fotoğraf çektirdi. Daha sonra vakfı gezen Koç, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ali Koç, vakfın faaliyetleriyle ilgili memmuniyetini de dile getirdi.

 

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