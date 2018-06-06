(Görüntülü) Ali Koç bugünü kulüp personeline ayırdı

Fenerbahçe\'nin yeni Başkanı Ali Koç, kulüp personelini tribüne toplayarak tanıştı. Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) Fenerbahçe\'nin yeni Başkanı Ali Koç, kulüp personelini tribüne toplayarak tanıştı. Fenerbahçe\'de dün mazbatasını alan Ali Koç, çalışmalara başladı. Sabahın erken saatlerinde kulüp binasına gelen Ali Koç, incelemelerde bulundu. Başkan Koç daha sonra kulüp personeli ile de görüştü. 1907 Tribünü\'nde tüm personel ile bir araya gelen Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanlar ile tek tek tanıştı. Kulüpte yaşanan sıkıntılar üzerine görüşler alan Ali Koç, gelecek ile ilgili neler yapılması gerektiği konusunda fikir alış verişinde bulundu. Koç, neler istediğini de çalışanlara aktardı.