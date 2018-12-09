(Görüntülü) Alanya'da Noel pazarı kuruldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde 9\'uncusu düzenlenen Alanya Uluslararası Noel Pazarı kuruldu. Birçok ülkenin standının bulunduğu pazara ilçedeki tatilciler ve yerleşik yabancılar yoğun ilgi gösterdi.



Alanya Belediyesi\'nin 2009 yılından bu yana sürdürdüğü Alanya Uluslararası Noel Pazarı, belediye binası arkasında bulunan alana kuruldu. Alanya\'da yerleşik yaşayan 72 ülkeden 32 bin yabancının Noel kutlaması yaptığı alanda stantlar açıldı. Ulusal ve ülkelerin yöresel ürünlerinin sergilendiği ve satışa sunulduğu etkinliğe İngiltere, Galler, Ukrayna, Rusya, Polonya, Litvanya, Almanya, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Filistin gibi ülkelerden gelen misafirler giydikleri renkli kıyafetlerle katıldı. Pazarda en çok ilgiyi ise Noel Baba kıyafeti giyen yabancılar çekti. Konser alanında ise birçok yabancı şarkıcının yanı sıra yerleşik yabancılar ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle dans gösterisi yaptı.



\'ALANYA TÜM DÜNYAYA ÖRNEK BİR ŞEHİR\'



Alanya\'da yerleşik yaşayan tercüman Rus vatandaşı Anjelika Chezhia, Alanya\'nın farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasının çok büyük ayrıcalık olduğunu söyledi. Chezhia, \"Giderek hem insanların daha iyi etkinlikler çıkarmasına hem de daha iyi kaynaşmasına neden oluyor. Alanya\'da yerli yabancı herkes kardeş gibi yaşıyor. Böyle bir ortam dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Böylesine sıcak bir ortam sadece Türkiye\'de. Alanya\'yı ve Alanyalıları çok seviyoruz. Alanya Belediyesi bu konuda çok katılımcı bir çalışma sergiliyor\" dedi.



\'KÜLTÜREL KAYNAŞMAYI SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ\'



Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, \"Çok renkli bir etkinlik. Alanya çok dinli, çok dilli bir kent. 7\'den 70\'e yerli yabancı insanlar yaşıyor. Sürekli göç alıyoruz, halk olarak da yönetim olarak da bundan çok mutluyuz. Bu etkinliğimizi gelecek yıllara da taşıyıp kültürel anlamda kaynaşmayı daha da geliştirmek istiyoruz\" diye konuştu.



\'TÜRKİYE\'NİN EN KAPSAMLI NOEL ETKİNLİĞİ\'



SKAL Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı, \"Türkiye\'de bu etkinlik sadece Alanya\'da var. 72 milletten insanın aynı anda tek bir yerde buluştuğu etkinlik başka bir yerde olmaz. Bunu sağlayan bütün yetkililere teşekkür ediyorum\" dedi.



Alanya Hataylılar Derneği Başkanı Abdullah Alkan da \"Alanya sadece Türkiye değil, dünya medeniyetlerinin buluştuğu bir şehir. Biz de yerel bir dernek olarak Hatay medeniyetini Alanya\'ya taşıdık\" diye konuştu.



