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(Görüntülü) Alanya'da kardan ulaşıma kapanan yol, 4 saat sonra açıldı

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alanya'nın Konya'ya bağlandığı yol kapandı

02 Ocak 2019 12:41

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alanya\'nın Konya\'ya bağlandığı yol kapandı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu yol, açılırken, mahsur kalanlar da kurtarıldı.

Alanya\'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, Toros Dağları\'nın yüksek kesimlerinde bulunan ve Alanya\'yı Konya\'ya bağlayan Kuşyuvası- Çatak yolunda kar yağışı etkili oldu. Dün akşam etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Bölgeye Karayolları ve Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yapılan yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yol, gece yarısı ulaşıma açılabildi. Araçlarıyla yolda kalanlar da kurtarıldı. Alanya Belediyesi ekipleri ise bölgeye gizli buzlanmaya karşı uyarıcı levhalar yerleştirdi.


 

 

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