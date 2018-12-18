(Görüntülü) Alacak kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde para anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Emrah Çetin (27) öldü. Tartışmanın tarafı olan baba ve oğlu ile tesadüfen olay yerinde olan 2 kişi yaralandı. Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi Kervanyolu Caddesi üzerindeki kahvenin önünde meydana geldi. Emrah Çetin, iddiaya göre, kendisine borcu olan Mehmet T. (61) ve oğlu Diyar T. (16) ile kahve önünde bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan kavgada pompalı tüfek, tabanca ve bıçak kullanıldı. Silahlı kavgada Emrah Çetin ile Mehmet T., oğlu Diyar T. ve tesadüfen olay yerinde bulunan Engin Oral (35) ile Emrah Kılıçkıran(44) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Emrah Çetin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri, toplumsal müdahale aracı TOMA ve çevik kuvvet polisleriyle birlikte Çetin\'in hayatını kaybettiği hastane çevresinde herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için önlem aldı. Öte yandan çıkan çatışmada, bazı iş yerlerine mermi isabet ettiği görüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.