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(Görüntülü) (aktüel görüntülerle) NİSPETİYE CADDESİ'NDE YOLDA ÇÖKME (2)

(aktüel görüntülerle) NİSPETİYE CADDESİ'NDE YOLDA ÇÖKME (2) Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi

12 Ağustos 2018 19:33

(aktüel görüntülerle) NİSPETİYE CADDESİ\'NDE YOLDA ÇÖKME (2) Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beşiktaş Nispetiye Caddesi\'nde yolda çökme meydana geldi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Olay saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Yoldaki çökmeyi gören sürücüler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, şerit çekerek önlem aldı ve durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen İBB ekipleri güvenlik şeridini genişleterek çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 metre çapındaki çukurun etrafını kazan ekipler bir süre çukuru doldurma çalışmalarına başlayacak.

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