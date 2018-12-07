(Görüntülü) Akşener şehit binbaşının ailesini ziyaret etti

Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli\'nin Kandıra ilçesinde şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel\'in ailesini ziyaret etti. Akşener, Kandıra\'da partisinin belediye başkan adayını açıkladı. Memleketi Kocaeli\'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kandıra\'ya geçti. İlçede partililer tarafından meşalelerle karşılanan Meral Akşener, ilk olarak Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Satılmış\'ı ziyaret etti. Mustafa Satılmış ile bir süre sohbet eden Akşener, daha sonra partisinin Kandıra İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Bina önünde partililere hitap eden Akşener, partisinin Kandıra Belediye Başkan adayının Ercüment Şahin olduğunu açıkladı. Akşener daha sonra 3 yıl önce Tunceli\'de, PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel\'in baba ocağını ziyaret etti. Akşener, şehidin babası Yılmaz ve annesi Emine Güzel ile görüştü, çift ile birlikte dua etti. Meral Akşener, İzmit\'te düzenlenecek toplantı için Kandıra\'dan ayrıldı.