(Görüntülü) Akşener: Sahibinin sesi olanlar muhatabımız değildir

*İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \"Bir başka siyasi partinin sanki yerine oynayan ve karşıtı olan onun bir diğer cüzü olan siyasi yapı haline getirilmek isteniyoruz. Bu dümeni, bu oyunu görmüş durumdayız. Sahibinin sesi olanlar muhatabımız değildir\"





Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı devir teslim törenine katıldı. Törende İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini Buğra Kavuncu, Ersin Beyaz\'dan devraldı.



İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nda düzenlenen devir teslim töreninde bir konuşma yapan Genel Başkan Meral Akşener, “Biz burada bir bayrak değişimi yapmıyoruz, bir kardeşimiz Ankara\'da benimle çalışacak. Benimle çalışan çok değer verdiğim bir başka kardeşimde İstanbul İl Başkanı olacak. Ersin\'i aldım emanetimdedir, Buğra\'yı getirdim, emanetimdir\" dedi.





\"BU DÜMENİ, BU OYUNU GÖRMÜŞ DURUMDAYIZ\"



Akşener, “Benim evim İstanbul\'da. Benim için İstanbul \'evim\' demek. Benim için İstanbul bir rüya demek, \'kızıl elma\' demek. Onun için sağa sola bakmadan, vakur, çalışkan, sakin sağ duyulu bir dümen çevriliyor. Bu kelimeyi özellikle seçtim. Bir başka siyasi partinin sanki yerine oynayan ve karşıtı olan onun bir diğer cüzü olan siyasi yapı haline getirilmek isteniyoruz. Bu dümeni, bu oyunu görmüş durumdayız. Sahibinin sesi olanlar muhatabımız değildir. Yoluna bakacaksınız, yolunuza bakacaksınız, İstanbul\'u iyi yapmak için, İstanbul\'a iyilik yapmak için hep beraber yürüyeceğiz\" şeklinde konuştu. Akşener\'in konuşmasının ardından görev teslim töreni gerçekleştirildi.



