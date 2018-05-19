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(Görüntülü) Akşener, gençlerle Anıtkabir'e gitti

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhubaşkanı adayı Meral Akşener, gençlerle birlikte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e giderek dua etti

19 Mayıs 2018 21:42

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhubaşkanı adayı Meral Akşener, gençlerle birlikte, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir\'e giderek dua etti. 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Anıtkabir\'e gitti. Burada İYİ Partili gençlerle buluşan Akşener, mozolede dua edip, saygı duruşunda bulundu. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekinen Akşener, kendi telefonuyla da özçekim yaptıktan sonra Anıtkabir\'den ayrıldı. ANKARA,(DHA)

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