(Görüntülü) Akşener: Erdoğan Bey çok eskiden tanıdığım, iyi bir insandı

Osman ŞİŞKO- Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı dolayısıyla açıklamada bulundu. Akşener, \"Erdoğan Bey çok eskiden tanıdığım bir insandı. İyi bir insandı. Allah mekanını cennet etsin\" dedi. Rize ve Gümüşhane mitinglerine katılmak üzere uçakla Trabzon Havalimanı\'na gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı dolayısıyla açıklamada bulundu. Akşener, \"Erdoğan Bey çok eskiden tanıdığım bir insandı. İyi bir insandı. Allah mekanını cennet etsin. Ailesine sabır diliyorum\" ifadelerinde bulundu.