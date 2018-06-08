T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Akşener: Erdoğan Bey çok eskiden tanıdığım, iyi bir insandı

Osman ŞİŞKO- Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla açıklamada bulundu

08 Haziran 2018 18:34

Osman ŞİŞKO- Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı dolayısıyla açıklamada bulundu. Akşener, \"Erdoğan Bey çok eskiden tanıdığım bir insandı. İyi bir insandı. Allah mekanını cennet etsin\" dedi. Rize ve Gümüşhane mitinglerine katılmak üzere uçakla Trabzon Havalimanı\'na gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı dolayısıyla açıklamada bulundu. Akşener, \"Erdoğan Bey çok eskiden tanıdığım bir insandı. İyi bir insandı. Allah mekanını cennet etsin. Ailesine sabır diliyorum\" ifadelerinde bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OsmanUğur AYDINTRABZON DHAParti Genel Başkanı Meral Akşener Demirören Holding KurucusuYönetim Kurulu Başkanı Erdoğan DemirörenAkşenerBeyAllahRizeGümüşhaneTrabzon HavalimanıAilesine
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24