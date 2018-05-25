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(Görüntülü) Akraba ailelerin silahlı kavgasında 3 ölü, 3 yaralı (2)

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde aralarında geçmişe dayalı anlaşmazlık bulunan birbirlerine akraba iki ailenin silahlı kavgasında Ahmet Kırmızı (45), Sabri Kırmızı (38) ve Şeyhmus Kırmızı (25) öldü, 3 kişi yaralandı

25 Mayıs 2018 20:27

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde aralarında geçmişe dayalı anlaşmazlık bulunan birbirlerine akraba iki ailenin silahlı kavgasında Ahmet Kırmızı (45), Sabri Kırmızı (38) ve Şeyhmus Kırmızı (25) öldü, 3 kişi yaralandı. Olay, öğleden sonra Viranşehir\'e bağlı Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Aralarında geçmişe dayalı anlaşmazlık bulunan birbirlerine akraba iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Sait (60), İbrahim Halil (33), Şeyhmus, Ahmet, Sabri ve Hacı Kırmızı (48) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Polis tarafları ayırırken, sağlık görevlileri ise yaralıları ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Ahmet, Sabri ve Şeyhmus Kırmızı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer yaralılardan Hacı Kırmızı ise hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Şanlıurfa\'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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