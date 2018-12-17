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(Görüntülü) Akın'dan, Malatyaspor'a geçmiş olsun ziyareti

Taha AYHAN- MALATYA-DHA Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'ne dün yaşanan silahlı saldırı ile ilgili geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

17 Aralık 2018 21:49

Taha AYHAN- MALATYA-DHA Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü\'ne dün yaşanan silahlı saldırı ile ilgili geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı Akın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor\'un Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan Nurettin Soykan Tesisleri\'ne gece saatlerinde kimliği belirsiz maskeli 2 kişi tarafından tabancayla ateş açılmasından dolayı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyeleri adına konuşan yapan Başkan Akın, önceki gün kulüp binasında gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınayarak menfur saldırıyı gerçekleştirenlerin biran önce yakalanarak adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Sarı- kırmızılı takımın Müdürü Selçuk Günaydın, destek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Evkur Yeni Malatyaspor bu şehrin şerefidir, namusudur. Valimiz başta olmak üzere emniyet müdürümüz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızın hep bir ağızdan bizlere destek olmaları mutlu etti. Bizler bugün yanımızda olan hiç kimseyi unutmayacağız. Gerçek taraftarın yanımızda olması bizim için çok önemli. Bu tür olaylar Malatya?mızın saygınlığını zedeleyici olaylar. Temennimiz bundan sonra bu tür olayların bir daha yaşanmaması yönünde\" dedi.

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