(Görüntülü) Akhisarspor - Galatasaray maçının ardından 1

Onur ATIŞ / AKHİSAR (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de 6\'ncı haftaya lider giren Galatasaray, Akhisarspor deplasmanında mağlup oldu: 3-0.



Maçın 43\'üncü dakikasında Rodrigues\'in ayağından penaltı kaçıran sarı kırmızılı ekip, 51\'inci dakikada Manu\'nun golüyle yenik duruma düştü. Karşılaşmanın 80\'inci dakikasında Güray penaltıdan skoru 2-0\'a getirirken, 84\'üncü dakikada Mustafa farkı 3\'e çıkaran isim oldu. Trabzonspor\'un ardından Akhisarspor\'a da deplasmanda boyun eğen sarı kırmızılılar liderliği Başakşehir\'e kaptırdı.



FATİH TERİM: \"FARKLI YENİLGİLERDEN HOŞLANMIYORUM\"



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, farklı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Şampiyonlar Ligi\'nde oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının yorgunluğunu yaşamadıklarını söyleyen Terim, \"Özgüven ve konsantrasyon eksikliği bizi sıkıntıya sokabilir demiştim. Akhisarspor da perşembe günü Avrupa maçı oynadı. 5 günde insanlar kendilerini toparlar. Bunlar bahane değil. Maçta herhangi bir rotasyon yapmadık, kurgu değişikliği oldu. Artı kaçan penaltı var. Devreye galip girmek başka olurdu. Oyun ilk 15 dakikadan sonra bizdeydi. En kötü penaltıyı atsak içeri 1-0 önde giriyoruz. Penaltı kaçabilir, goller kaçabilir. Ancak ben farklı yenilgilerden hoşlanmıyorum\" dedi.



Futbolcularının oyunu bırakmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını aktaran Fatih Terim, \"Geriye düşmek oyunu bırakmak değildir. Karakter koymak lazım. Formanın hakkını verdikten sonra sorun yok. Mağlup olsak da kimsenin diyecek bir şeyi olmaz. Ama bu akşam böyle olmadı. Kayıptan hoşlanmadım. 3-0\'a rağmen sahanın en iyisi Ozan\'dı, ona çok sevindim. 18 yaşındaki bir çocuğun ortaya koyduklarını diğerlerinden de beklerdim. İtiraz edeceksin. Bazen hayata itiraz edeceksin, bazen pozisyona itiraz edeceksin. Kabullenmeyeceksin. Muhteşem geçirdiğimiz son haftayı gereği yokken maalesef bu duruma soktuk. Bizim penaltıcımız Sinan\'dı. Ancak Rodrigues atışı kullanmak istemiş. Sinan da topu ona vermiş, olabilir\" şeklinde konuştu.



Galatasaray\'ın asla bir takıma karşı fobisinin olamayacağını sözlerine ekleyen Terim, \"Galatasaray\'ın dünyanın hiçbir takımına karşı fobisi olmaz. Deplasmanda fobi mi var? Çimler mi değişik? Akhisar seyircisi taşkınlık mı yaptı? Yağmur mu yağdı? Hayır. Geçen sene bu fobilerin arasında şampiyon olduk. Bizim işimiz sorun çözmek. İkinci yarı Moskova\'yı pozisyona sokmuyorsunuz, burada 3 gol yiyorsunuz. Analiz edilecektir, hatalar ortaya çıkacaktır. Oyuncularımız verdiğimiz şanslara özen göstermeli. İstikrarlı takımlar şampiyon olur. Az yiyen, çok atan şampiyon olur. Az yenilen çok kazanan şampiyon olur\" ifadeleri kullandı.



CEM KAVÇAK: \"GALATASARAY\'I İYİ ANALİZ ETTİK\"



Akhisarspor Antrenörü Cem Kavçak kazanılan 3 puandan dolayı herkesi kutladığını söyleyerek, \"Maç öncesi oyuncularımdan mücadele etmelerini istedim. Kazanacağımızı söyledim. Böyle de oldu. Galatasaray ilk yarıda yüzde 65 oranında pas yapıyordu. Son 15 dakika ise inanılmaz pas hataları yapıyorlardı. Galatasaray\'ı iyi analiz ettik. Ben verilere ve istatistiklere inan bir insanım. Galatasaray\'ın ikinci toplarda da sıkıntıları vardı. Rakibe saygı duyuyoruz. Ancak sahada iyi bir Akhisarspor vardı\" dedi.