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(Görüntülü) AK Partililer Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanıyor

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı

25 Haziran 2018 01:33

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kısıklı\'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Partililer ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meşaleler yakarak Erdoğan lehine sloganlar atıyorlar. 

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