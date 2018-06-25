(Görüntülü) AK Partililer Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanıyor
Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı
25 Haziran 2018 01:33
Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kısıklı\'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Partililer ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meşaleler yakarak Erdoğan lehine sloganlar atıyorlar.
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