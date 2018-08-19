(Görüntülü) AK PARTİ'DE YENİ MYK

AK Parti\'nin Ankara\'da bugün yapılan 6\'ncı Olağan Büyük Kongresi\'nde yeniden Genel Başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk Merkez Yüksek Kurulu toplantısı yapıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren MYK toplantısında yeni görev dağılımı gerçekleştirildi. Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan vekili oldu. MYK toplantısının ardından partinin yeni sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.



Partinin yeni MYK\'sı şu isimlerden oluştu:



AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik



AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı



AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir



AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz



AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal



AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz



AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya



AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki



AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Lütfi Elvan



AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Julide Sarıeroğlu



AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz



AK Parti AR-GE Başkanı Hamza Dağ



AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta



AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan



AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin