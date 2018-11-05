(Görüntülü) Ahmet Kural adliye çıkışı açıklama yaptı (1)

Serpil KIRKESER-Murat DELİKLİTAŞ-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) OYUNCU Ahmet Kural, sanatçı Sıla\'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi.





İfadenin ardından dışarıda bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan Kural, \"Konu ile ilgili açıklamalarımı sadece resmi makamlara yapacağımı belirttim. Bu doğrultuda da içeride ifademi verdim. Türk adaletine güveniyorum. Yargı süreci devam ediyoır. Benim için yeni bir başlangıç her anlamda. Böyle bir konuyla adım anıldığı için; anılmasını hiç istemediğim bir konu. Anıldığı için herkesten bir kez daha çok özür diliyorum. Bu yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır\" dedi.