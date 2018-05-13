(Görüntülü) Ahmet Ağaoğlu, Bursa'da Trabzonspor taraftarıyla buluştu

Gürkan DURALBURSA,(DHA)

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo-mavili takımın arka arkaya şampiyonluklar yaşadığı dönemde kendi kaynaklarından yetişen oyuncularla bu başarıya ulaştığını söyledi. Ağaoğlu, İstanbul kulüpleri dediler ki bu şekilde devam edersek, Trabzonspor\'un şampiyonlukları altında ezileceğiz ve futbol politikalarını değiştirdiler. Türk futbolunda bu bir dönüm noktasıdır dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig\'de oynanacak olan Bursaspor-Trabzonspor maçı öncesinde, Bursa Trabzonsporlular Derneği\'nin düzenlediği dayanışma gününe katıldı. Gittikleri hemen hemen her yerde aynı ilgi karşılaştıklarını belirten Başkan Ağaoğlu, Trabzonspor sevdalıları Türkiye\'nin her yerinde, Trabzonspor\'u da Trabzonspor yapan Türkiye\'nin, Anadolu\'nun en büyük kulübü yapan en önemli özellik de bu zaten. Bu özelliğinden ötürü bizim de yönetim kurulu olarak omuzlarımıza almış olduğumuz yükün ağırlığı da bir hayli fazla, oldukça ağır bir yük. Bu sorumluluğu taşımak kolay bir şey değil özellikle bu süreçte. Ancak, biz bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz. Çünkü biz Trabzonspor geleneğinden gelen insanlarız şeklinde konuştu.

Trabzonspor\'un son 30 yıl içerisinde yabancı futbolcuları alkışlayıp kendi oyuncularına omzunu döndüğüne işaret eden Başkan Ağaoğlu, Trabzonspor\'u Türkiye\'nin büyüğü yapan dinamiğin Trabzon\'dan kaynaklandığını bilen, buna inanan ve bunu tekrar hareketlendirmek için göreve gelen insanlarız. 0-30 yaş grubu arası, futbola baktığı zaman İstanbul\'un 3 büyük takımının yıldız futbolcularını görüyor ve kendi takımı Trabzonspor\'u da öyle görmek istiyor. Bundan 40-50 sene önce de resim farklı değildi. İstanbul takımları şampiyonluğu sonu hep \'vic\' ile biten futbolcularla kazanıyorlardı. Yani Yugoslavya\'da ne kadar futbolcu varsa onlar gelir İstanbul takımlarında oynarlardı, işte Trabzonspor o dönemde İstanbul\'un 3 takımına hatta Türkiye\'ye futbol dersi verdi. Kendi öz kaynağında yetiştirdiği futbolcularla arka arkaya şampiyonluklar yaşadığı zaman İstanbul kulüpleri kendilerine çeki düzen verdiler diye konuştu.

Kaliteli futbolcuların ve antrenörlerin İstanbul kulüplerine gelişinin Trabzonspor\'un arka arkaya yaşadığı şampiyonluklar sonrası olduğunu vurgulayan Başkan Ağaoğlu, Dediler ki bu şekilde devam edersek, Trabzonspor\'un şampiyonlukları altında ezileceğiz ve futbol politikalarını değiştirdiler. Türk futbolunda bu bir dönüm noktasıdır. Ama biz de maalesef kalktık onların suyuna girdik. Şimdi bu anlayışı değiştireceğiz. Oynadığımız futbolla ve kulüp yapımızla yine önümüzdeki süreçlerde şampiyonluğun en büyük adayı olacağız ifadelerini kullandı.

Başkan Ağaoğlu, konuşmasının ardından Trabzonspor taraftarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.