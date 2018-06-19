(Görüntülü) Ağrı'da Leyla seferberliği (2)

Turgay İPEK- Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI\'da, Ramazan Bayramı\'nın birinci günü ziyaretine gittikleri dedesinin Bezirhane köyündeki evinin önünde oynarken ortadan kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir\'i arama çalışmaları sürüyor. Bugün sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği çalışmalar sırasında cami hoparlöründen anonslar yapılarak kilitli olan tandır evi, ahır gibi yerlerin açılması istendi. Eğitim köpeklerin insan boyunu aşan buğday tarlalarını karış karış aradığı çalışmalarda jandarma da köyden il merkezine doğru 15 kilometrelik yolu drone desteğiyle taradı. Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çifti, 4 gün önce bayram ziyareti için merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 25 haneli, 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir\'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, küçük Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla\'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı. 15 Haziran\'dan beri jandarma, AFAD, güvenlik korucularından oluşan ekiplerle eğitimli köpekler eşliğinde aranan Leyla Aydemir, bir türlü bulunamadı. STK\'LAR VE GÖNÜLLÜR DE ÇALIŞMALARA KATILDI Aydemir çiftinin 3\'ü erkek, 7 çocuğundan 6\'ncısı olan Leyla\'yı arama çalışmaları, köy ve çevresinde bugün de devam etti. Jandarma ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarına bugün kentteki sivil toplum örgütleri de destek verdi. Çağrı üzerine bir araya gelen Ağrı Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP), Ağrı Ticaret ve Ziraat Odaları, Beşir Derneği, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kızılay Ağrı Şubesi, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanları ve yönetim üyeleri ile gönüller, Bezirhane köyünde arama çalışmalarına katıldı. BAKILMADIK YER BIRAKILMIYOR, BÖLGE DRONE İLE TARANIYOR Yaklaşık 300 kişiden oluşan ekipler, 4 kola ayrılarak aramalarını sürdürüldü. Köy içerisindeki şüpheli yerler uzman ekipler tarafından aranırken, köy dışındaki alanlar ise yine gönüllülerin ağırlıkta olduğu gruplarca kontrol ediliyor. Cami hoparlöründen de anonslar yapılarak köyde kilitli olan tandır evi, ahır gibi yerlerin açılması istendi. Su dolu çukurlar, su deposu, dere ve kanallar, Ağrı Belediyesi\'ne ait vidanjörle boşaltılıp kontrol edildi. AFAD ve jandarma ekipleri, bir taraftan da köyden il merkezine doğru 15 kilometrelik alanı drone desteğiyle taradı. Geniş ve uzun arazide insan boyunu aşa buğday tarlaları da yine eğitimli köpeklerle karış karış arandı. \'ÜZÜNTÜLÜYÜZ\' Çalışmalara katılan ekiplere su, meyve suyu ve kek ikramında bulunan Ağrı Kızılay Şube Başkanı Fahrettin Selçuk, aramaların en kısa sürede iyi bir sonuçla neticelenmesini istedi. ASTOP Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Ağrı Ticaret Odası Başkanı Saim Alpaslan ise \"İlimizde uzun yıllardır böyle bir hadise yaşanmadı. Bu olaydan dolayı derin üzüntü duyduk. Buradan yetkililere sesleniyorum; nereden geldikleri belli olmayan, kenar mahallelerinde çadırlar kuran insanları biz ilimizde istemiyoruz. Artık yetkililerin buna bir el atmasını bekliyoruz\" diye konuştu. ACILI DEDE: TÜM TÜRKİYE LEYLA\'YA SAHİP ÇIKTI Komşu köylerin de arandığını söyleyen dede Zeki Aydemir, torunun bulunması için tüm Türkiye\'nin seferber olduğunu bildirdi. Köyün dört bir yanından 20 kilometre uzaklıktaki alanlarda dahi aramaların sürdüğünü aktaran gözü yaşlı dede Zeki Aydemir, \"Leyla sadece süt içerdi. Acaba Leyla\'ya şimdi süt veren var mıdır, aç mıdır, susuz mudur? Torunumu bulana, yerini bildirene, polisi, jandarmayı arayana 300 bin lira öldü vereceğim. Yeter ki Leyla bulunsun. Arama çalışmaları gece-gündüz devam ediyor. Polise, jandarmaya, bize Türkiye\'nin birçok yerinden çok sayıda ihbar telefonları geliyor. Tüm arama çalışmalarına rağmen kızımızdan henüz bir ses yok. Çocuğumuzu kaçıracak kadar kimseyle bir husumetimiz, düşmanlığımız yok. Tek isteğimiz Leyla\'nın bir an önce sağ salim bulunması\" diye konuştu.