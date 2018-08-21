(Görüntülü) Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü; aracın motoru 50 metre uzağa savruldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da kontrolden çıkıp önce reklam panosuna, ardından da ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü Ömer Karaduman (31) öldü. Kazada, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre uzağa fırlayıp alev alan aracın motoru, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza, dün gece saatlerinde Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Ömer Karaduman yönetimindeki 19 EY 515 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, valilik binasının karşısındaki reklam panosuna çarptı. Savrulan araç, ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden fırlayarak yaklaşık 50 metre uzağa savrulup, alev aldı. Kazada, araçta sıkışan Ömer Karaduman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılan Karaduman, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Karaduman, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Aracın yanan motoru, itfaiye ekiplerince söndürülürken, kaza nedeniyle kapanan karayolu, devrilen ağaç ve motor parçalarının temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.