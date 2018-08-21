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(Görüntülü) Ağaç kamyonetin üzerine devrildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, manava meyve ve sebze getiren kamyonetin üzerine kökünden kırılan ıhlamur ağacı devrildi

21 Ağustos 2018 23:58

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, manava meyve ve sebze getiren kamyonetin üzerine kökünden kırılan ıhlamur ağacı devrildi. Sürücü olayı yara almadan atlatırken, ağaç, itfaiyenin çalışması ile kamyonetin üzerinden kaldırıldı.

Olay öğleden sonra, Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi Pınar Sokak\'ta meydana geldi. Mahallede bulunan bir manava sebze ve meyve getiren Muhammed Sine, kamyonetiyle dükkana yaklaşırken, aniden çok şiddetli bir gürültü duydu. Panikle araçtan inen Sine, kökünden kırılan ıhlamur ağacının kamyonetin üzerine devrilmiş olduğunu gördü. Muhammed Sine, olayı yara almadan atlattı. Araca hasar veren ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

 

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