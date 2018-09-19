(Görüntülü) Afyonkarahisar'daki otobüs kazasından ölenler toprağa verildi

Hakan TÜRKTAN - Cafer ELMAS MAHMUDİYE,(Eskişehir),SÖĞÜT, (Bilecik),(DHA)- AFYONKARAHİSAR\'daki otobüs kazasında ölen 7 kişiden Sabri Demir Eskişehir\'in Mahmudiye ilçesinde, Hasan Işık da Bilecik\'in Söğüt ilçesinde toprağa verildi.

Kazada ölen Sabri Demir (61) için öğle vakti Mahmudiye ilçesinin Mesudiye Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Demir\'in tabutu omuzlarda taşınarak evinden mezarlığa götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Demir, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları içinde toprağa verildi.

Sabri Demir\'in yakınları, kazada eşi Rüveyda Demir\'in de ağır yaralandığını belirterek, Demir çifti, Antalya\'da oturan kızları Arzu ile bir buçuk yaşındaki torunları Duru\'yu görmek için Antalya\'ya gitmişlerdi. Dönüşte kaza geçirdiler dedi.

Ölenlerden Hasan Işık için de memleketi Bilecik\'in Söğüt ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Işık\'ın yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazından sonra Hasan Işık ilçe mezarlığında toprağa verildi.