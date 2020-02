(Görüntülü) Afyonkarahisar'da iftar buluşması

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR (DHA) Afyonkarahisar\'da protokol üyeleri şehit aileleri, gaziler, engelliler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi. Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nün katkılarıyla şehit aileleri, gaziler, engelliler ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen iftar programına Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ile çok sayıda şehit ailesi, gaziler, engelliler ve aileleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programı İl Müftüsü Şükrü Kabukçu\'nun duasıyla devam etti. Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar programında protokol üyeleri farklı masalara oturarak, şehit yakınları, gaziler ve engellilerle oruçlarını açtı. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Ramazan ayının yardımlaşma duygularının doruğa çıktığı manevi bir ay olduğunu vurguladı. Başkan Çoban, En son Emirdağ ve Şuhut şehitlerimizi defnettik. Türkiye Harp Malulü ve Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı kardeşimizin çok güzel bir cümlesi vardır; \'Her dernek üye sayılarının artması ile övünür. Ama Allah bizim derneğimizin üye sayısını arttırmasın\' diye söyler. İnşallah bu son iki şehidimiz, son şehitlerimiz olsun dedi. \'ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE MİNNETTARIZ\' Vali Mustafa Tutulmaz, Şu anda onurlarına yemek ikram ettiğimiz, iftarda bir araya geldiğimiz şehit kardeşlerimiz olmasaydı, gazilerimiz olmasaydı biz de diğer Müslüman ülkelerindeki sıkıntıları benzer şekilde yaşıyor olabilirdik. Onun için şehitlerimize ne kadar şükretsek azdır. Gazilerimize ne kadar şükretsek azdır. Bir taraftan da ülkemiz her dönemde değişik şekilde karıştırılmaya çalışılmaktadır. Ülkemiz üzerinde oyun oynanmaya çalışılmaktadır. Bu zaman zaman sağ veya sol şeklinde olmuştur. Zaman zaman Ermeni terörü şeklinde olmuştur. Öğrenci hareketi şeklinde olmuştur. Türk ve Kürt çatışmasını odaklama şeklinde olmuştur. Millet olarak uyanık olma durumundayız. En sonda yine 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadığımız gibi içimizdeki insanlar tarafından, yine askerlerimiz tarafından topluma karşı silahlar sıkılmıştır. Bunun için uyanık olmak durumundayız. Bu uyanıklık her zaman her ortamda devam etmelidir. Toplum olarak bu coğrafyada uyanık olmazsak bu sıkıntıları her zaman yaşarız. Allah bu milleti bu güne kadar korudu. İnşallah bundan sonra da korur. Çünkü bugüne kadar bu millet İslam\'a ve insanlığa hizmet eden bir millet. Bunun karşılığını muhakkak görüyoruz ve bundan sonra da göreceğiz diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Mustafa Tutulmaz\'a Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi Başkanı Mesut Yurt tarafından günün anısına çiçek takdim edildi.