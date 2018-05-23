(Görüntülü) Afyonkarahisar'da gören göz cihazı dağıtıldı

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR (DHA) Afyonkarahisar\'da görme engellilere gitmek istedikleri yere ulaşmalarını sağlayacak \'gören göz cihazı\' 130 görme engelliye dağıtıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ev sahipliğinde görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak olan \'gören göz cihazı\' teslim edildi. 26 ilde dağıtımı yapılan \'gören göz cihazı\' bu yıl yeniden tasarlanarak Afyonkarahisar\'da da dağıtımına başlandı. Gören göz cihazı görme engellilerin ulaşmak istedikleri yere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek veya toplu taşıma araçlarını kullanarak gidebilmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Afyonkarahisar\'daki 130 görme engelliye dağıtılan cihaz için Vali Mustafa Tutulmaz\'ın katılımıyla tören düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür vekili Zekai İnan\'ın da yer aldığı dağıtım töreninde cihaz alan görme engelliler yaşamlarında kolaylık sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Tutulmaz, cihazları görme engellilere dağıtarak iyi günlerde kullanmalarını istedi. \'HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRACAK BİR HİZMET\' Gören göz cihazı dağıtım töreni sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, cihaz sayesinde görme engellilerin daha rahat ve kimseye ihtiyaç duymadan hareket edebileceklerini aktardı. Tutulmaz, şöyle dediBu cep telefonu büyüklüğündeki aletle artık görme engelli kardeşlerimiz navigasyon kullanmak suretiyle gitmek istedikleri yere rahat gidebilecek ya da bulundukları yerlerde ve yakın alanlarda banka, alışveriş merkezi, sağlık ocağı ve diğer hizmetlerle ilgili kendilerine anlık bilgi ulaşacak. Bu görme engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak bir hizmettir. Bütün görme engelli kardeşlerimize Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın ortaklaşa hazırladığı bir projeyle tüm görme engelli kardeşlerimize bu aletten verilecek. Bu cihazla hayatları kolaylaşacak. Gitmek istedikleri yerlere rahat gidecekler. Zaman zaman belki kimseye ihtiyaçları ve muhtaçlıkları kalmadan kendi işlerini kendileri görebilecektir. Bu aletle kendilerine olan güvenleri daha fazla olacaktır. Günlük hayatta diğer vatandaşın faydalandığı hizmetten rahat şekilde faydalanma imkanlarına kavuşmuş olacaktır. Cihaz alan görme engelli Ramazan Arslan, Bizler için daha teşkilatlı programlar yüklendiğini biliyordum. Ama elimizde yoktu. Memnun olduk. Bize daha çok kolaylık sağlayacak. Herkese teşekkür ederiz dedi. \'HAYATIMI KOLAYLAŞTIRACAK\' Doğuştan görme engelli Osman Öztürk, Çok mutluğum inşallah hayatımı daha da kolaylaştıracak. Telefonla aramalarımı, mesajlarımı ve her şeyimi daha kolaylaştıracağımı düşünüyorum. Engellilere yönelik devletimizin yaptığı çalışmalardan memnunum. Artarak devam etmesini temenni ediyorum diye konuştu. Avukat Mehmet Bahattin Eğret de bu tür projelerin hayata geçmesiyle birlikte görme engellilerin yaşamlarının kolaylaştığını vurguladı. Eğret, şöyle dedi Bunun sayesinde görmeyenlerin hayatı kolaylaşacaktır. Belki de yardımcı kullanan görme engelli kardeşimiz bu cihaz sayesinde yardımcı kullanmayacak. Bu da bir gelişmedir. Toplumumuz için büyük bir başarıdır. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilisi cihaz eğitmeni görme engelli Kürşat Bedir, gören göz cihazı alan engellilere cihazı uygulamalı olarak anlattı.