(Görüntülü) Afyonkarahisar'da Atatürk Yol Koşusu yapıldı

Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR, (DHA)

Afyonkarahisar Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Atatürk Yol Koşusu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Atatürk Yol Koşusu\'na 10 farklı kategoride yaklaşık 400 sporcu katıldı. Koşular daha önce belirlenen start noktalarından başlarken, Cumhuriyet Meydanı\'nda sona erdi. Sporcular final ipini ilk göğüsleyebilmek için büyük mücadele ortaya koyarken, bazı sporcular bitiş çizgisine ulaşamadan, bazıları da geçtikten sonra fenalaştı. Bu sporculara ilk müdahaleyi alanda bulunan görevliler yaptı. Sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Bazı sporcular ise yarışa başladıktan sonra dengelerini kaybederek düştü. Ayrıca, yarışlar sırasında Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak, bazı yolları trafiğe kapattı.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yarışların ardından 9-11 yaş kızlarda Merve Çimen, erkeklerde Deniz Eser Yüce, 12-13 yaş kızlarda Melike Kurt, erkeklerde Enes Unlu, 18 yaş üstü kızlarda Özlem Özdemir, 14-15 yaş kızlarda Hacer Yılmaz, 1835 yaş erkeklerde Ali Şimşek, 36-49 yaş arası erkeklerde Sezai Toğan, 50 yaş üstü erkeklerde ise Ali İhsan Yıldız birinci oldu. 14-17 yaş arası erkekler yarışında yaşanan belirsizlik dolayısıyla sonuç yapılan incelemenin ardından daha sonra açıklanacağı bildirildi. Yarışlarda dereceye giren sporculara Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.