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(Görüntülü) ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA YIKIM TAMAMLANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)  Adnan Oktar'ın kandillide oturduğu villasının çevresindeki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı

13 Kasım 2018 15:12

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) 

Adnan Oktar\'ın kandillide oturduğu villasının çevresindeki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı.  Birbirine bağlı onlarca yapının bulunduğu alanda sadece iki yapı ayakta kaldı. Ayakta kalan binalardaki kaçak bölümlerin de yıkıldığı görüldü. İş makineleri ve işçilerin çekildiği bölgede şu anda derin bir sessizlik hakim.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Adnan Oktar\'ın villasındaki kaçak yapıların yıkım çalışmalarına , 5 Ekim 2018 tarihinde binaların boşaltılmasıyla birlikte start verilmişti. İş makineleri girmediği için çalışmalar  önce işçiler tarafından kazma ve küreklerle yapılmıştı. Daha sonra iş makinelerinin de çalışmaya başladığı alanda merdiven ve geçişlerle birbirine bağlı onlarca yapı yıkılmıştı. Yıkım sonucu ortaya çıkan molozlarının bir bölümünün bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yıkım sona erdi. Ana bina olarak adlandırılan büyük binaya bitişik kaçak yapıların da temizlendiği görüldü.

 

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